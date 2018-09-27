США решили свалить на Россию вину за превращение Идлиба в «гнездо террористов»

Помощник главы Пентагона Роберт Карем утверждает, что ответственность за превращение Идлиба в «гнездо многих террористических организаций» якобы несут Москва и Дамаск.

По его словам, такая ситуация сложилась в результате «подхода России и режима (президента Сирии Башара Асада)». Карем раскритиковал действия Москвы и Дамаска по «укреплению контроля на местах в Сирии», передает ТАСС.

Карем утверждает, что Россия и власти Сирии используют зоны деэскалации и договоренности с местным населением для «зачистки территорий». Помощник главы Пентагона заявил, что Идлиб стал «свалкой» для самых ужасных террористов.

Напомним, именно США требуют не проводить военную операцию в Идлибе.