НАСА предупредило землян об астероиде размером с Биг Бен

Астероид, размерами превышающий лондонский Биг Бен, приближается к Земле, сообщили в НАСА.

Длина астероида SP1, точные размеры которого неизвестны, составляет от 70 до 160 метров, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Express.

Астероид движется со скоростью около 36,7 тыс. миль в час (примерно 60 тыс. километров в час). Он максимально приблизится к Земле 3 октября, пролетев мимо на расстоянии 0,03926 астрономических единиц или 5,87 млн километров.

НАСА обнаружило астероид 19 сентября и причислило его к околоземным объектам.

В августе НАСА сообщало о «потенциально угрожающем астероиде», который «опасно сблизился» с Землей.

До этого в НАСА получили снимки опасного околоземного астероида 2017 YE5.