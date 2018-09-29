В адвокатской палате ЕС прокомментировали заявление Порошенко о долге России

Украина обязана вернуть долг России, образовавшийся в 2013 году, заявил полномочный представитель адвокатской палаты ЕС в России Александр Трещев.

Долг Украины России в размере 3 млрд долларов признан Международным валютным фондом суверенным, передает RT со ссылкой на Трещева, который прокомментировал заявление президента Украины о том, что несправедливо требовать возврата долга.

«Уже было заявлено, что это долг государства, а не какого-то конкретного лица или компании. Это правовая природа данных денег. И они обязаны их вернуть России... Переваливать долг с больной головы на здоровую, с одного лидера на другого – это не принимается в расчет», – сказал он.

По его мнению, в заявлении Порошенко больше политической подоплеки, чем правовой. И Россия, считает он, должна использовать правовые аргументы, чтобы ситуация не «скатилась в политику».

«Мы знаем, как ведет себя Украина в ряде историй, будь то «Газпром» или какие-то другие деньги. Они с радостью их берут, но используют все правовые инструменты, чтобы сделать все и не отдать, затянуть процесс любыми способами. Поэтому надо добиваться справедливости», – отметил он.

В субботу Петр Порошенко заявлял, что Украина не должна выплачивать России долг в 3 млрд долларов, так как бывший украинский президент Виктор Янукович якобы вывез эти деньги за пределы страны.

Напомним, суверенные еврооблигации Украины на 3 млрд долларов были размещены в пользу России на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года во время президентства Виктора Януковича. До конца 2015 года Киев обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям.