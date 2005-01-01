Порошенко отказался возвращать России долг в 3 млрд долларов

Украина не должна выплачивать России долг в 3 млрд долларов, так как бывший украинский президент Виктор Янукович якобы вывез эти деньги за пределы страны, заявил нынешний глава украинского государства Петр Порошенко.

«Мы защитились на определенное время, но я думаю, правда в суде победит», – приводит его слова ТАСС.

Порошенко заявил, что Киев «защитился от требований России» вернуть деньги, «вброшенные в декабре 2013 года Януковичем, который положил, причем на камеры, эти средства кешем (наличными – прим. ВЗГЛЯД) в свои грузовики и вывез с Украины».

По его словам, требовать возвращения этого долга от Украины «несправедливо».

В Минфине России ранее заявляли, что довод Украины в суде Англии о том, что Москва якобы оказывала на Киев давление для взятия кредита в размере 3 млрд долларов, является абсолютно надуманным.

Напомним, суверенные еврооблигации Украины на 3 млрд долларов были размещены в пользу России на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года во время президентства Виктора Януковича. До конца 2015 года Киев обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям.