Минфин оценил довод Украины о «давлении» для взятия «кредита Януковича»

Довод Украины в суде Англии о том, что Москва якобы оказывала на Киев давление для взятия кредита в размере 3 млрд долларов, является абсолютно надуманным, заявило Министерство финансов России.

Минфин подчеркнул, что этот довод Украина придумала для неисполнения взятых на себя обязательств, передает РИА «Новости».

В ведомстве также сообщили, что Россия намерена обжаловать решение Апелляционного суда Лондона по украинскому долгу до 26 октября, передает ТАСС.

В пятницу стало известно, что Апелляционный суд Англии удовлетворил жалобу Киева на вердикт Высокого суда Лондона по делу о государственном долге Украины перед Россией в размере 3 млрд долларов. В Минфине пояснили, что Апелляционный суд Англии не подтвердил аргумент Украины о якобы оказанном на Киев давлении для взятия у России кредита на 3 млрд долларов; инстанция лишь констатировала, что для изучения данного вопроса необходим всеобъемлющий судебный процесс.

Суверенные еврооблигации Украины на 3 млрд долларов были размещены в пользу России на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года во время президентства Виктора Януковича. До конца 2015 года Киев обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям.