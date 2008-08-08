Минфин разъяснил решение суда Англии по «кредиту Януковича»

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14 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 15:25  |  vz.ru
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Россияне возмущены жадностью Apple

Телефоны за 100 тыс. рублей стали реальностьюФото: Stephen Lam/Reuters
Новые гаджеты от Apple не вдохновили ни инвесторов, ни россиян. Акции компании после презентации подешевели, а наши соотечественники потрясены ценами на новые смартфоны. Неужели эпоха самой дорогой в мире компании стала закатываться? Но даже если Apple рискует потерей прибылей, виновата в этом будет вовсе не Россия. Подробности...
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В Европе раскрыли новых «агентов ГРУ»

Нидерланды рассказали о «русских шпионах», якобы пытавшихся получить данные из швейцарской лаборатории, участвующей в расследовании дела СкрипалейФото: labor-spiez.ch
На фоне ажиотажа в Европе в связи с «делом Скрипалей» появились новые разоблачения. На этот раз «русских шпионов» обнаружили в Нидерландах. Два «агента ГРУ» якобы пытались взломать швейцарскую химлабораторию, которая участвует в расследовании «дела Скрипалей» и использования химоружия в Сирии. Действительно ли российские спецслужбы так интересует швейцарская лаборатория? Подробности...
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После признаний Боширова и Петрова осталось несколько загадок

«Ребята, я не знаю, геи они или не геи. Модненькие такие», – написала СимоньянФото: кадр канала RT
Интервью главреда RT Маргариты Симоньян c «предпринимателями загадочной ориентации» Петровым и Бошировым дало некоторые ответы, но оставило гораздо больше вопросов. А поскольку «отравление» изначально развивалось по законам шоу, нет никаких сомнений в том, что шоу должно продолжаться. И вот главное в его новом акте. Подробности...
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Британская пресса «лишилась дара речи» от интервью Петрова и Боширова

Английская печать упорно называет Петрова и Боширова «убийцами с «Новичком»Фото: dailymail.co.uk
Британские официальные лица и пресса весьма эмоционально отреагировали на появление в эфире Боширова и Петрова – «агентов ГРУ», обвиняемых в причастности к отравлению Скрипалей. «Интервью вызывает больше вопросов, чем ответов», пишет, в частности, Би-би-си – и поясняет, почему именно. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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На кого похожи Петров и Боширов

Андрей Медведев, Политический обозреватель
«Эксперты» вчера кинулись обсуждать, как же низко упал уровень российских спецслужб. Ну да. Упал. Низко. А вот стесняюсь спросить: все лидеры террористического подполья на Кавказе – они сами собой ускакали в края вечной охоты? Подробности...
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Давайте в споре с Росгвардией уважать свою историю

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Высказывания: «В России в порядочном обществе жандарму руки не подавали!» – это сравнительно недавний продукт пиар-технологов одного из печально известных олигархов. Что же было на самом деле? Все гораздо интереснее. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

Что общего между простым русским бизнесменом и простым немецким ментом

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Несмотря на то что в России не самое плохое законодательство насчет владения оружием – уж точно не как в Германии, – тем не менее вооруженный отпор преступникам – явление штучное. И связано это не только с нерешительностью граждан. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
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        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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        • Украинские православные мирно примут происходящее

        • Никакой автокефалии не будет

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        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

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          Минфин разъяснил решение суда Англии по «кредиту Януковича»

             14 сентября 2018, 14:04
          Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
          Текст: Ольга Никитина

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          Апелляционный суд Англии не подтвердил аргумент Украины о якобы оказанном на Киев давлении для взятия у России кредита на 3 млрд долларов; инстанция лишь констатировала, что для изучения данного вопроса необходим всеобъемлющий судебный процесс, сообщило Министерство финансов.

          В сообщении на сайте Минфина говорится, что по результатам обжалования решения российской стороной в Верховном суде Великобритании либо все же будет организован новый судебный процесс, либо Украина окончательно будет обязана выплатить России долг.

          «Апелляционный суд не подтвердил справедливость четвертого аргумента защиты (то есть заявление Украины о том, что еврооблигации были выпущены якобы под давлением со стороны России – прим. ВЗГЛЯД), а лишь констатировал, что этот довод, в отличие от других трех аргументов, заявленных Украиной, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса», – поясняет ведомство.

          Минфин подчеркивает, что данный довод украинской стороны, как и три предыдущих, должен быть отклонен без проведения судебного процесса. В сообщении говорится, что ведомство поручило доверительному управляющему еврооблигациями – компании «The Law Debenture Trust Corporation plc» (Трасти) – подать в Верховный суд Великобритании апелляцию на решение по четвертому доводу Украины.

          Если Верховный суд Великобритании отменит решение апелляции, то решение об отклонении доводов Украины о якобы оказании на нее давления, а также постановление, обязавшее Украину погасить долг в 3 млрд долларов, будут восстановлены без права их оспаривания в дальнейшем, поясняет Минфин.

          В ином случае (если Верховный суд Великобритании подтвердит вердикт Апелляционного суда в части четвертого довода Украины) будет организован новый судебный процесс, на котором будет обсуждаться украинский довод о якобы оказании давления на Киев.

          В свою очередь первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов, комментируя решение Апелляционного суда Англии, сообщил, что Россия обратится в Верховный суд Англии с заявлением о новом рассмотрении дела по долгу Украины перед Россией на 3 млрд долларов и рассчитывает на объективное решение.

          По словам первого вице-премьера, нынешнее решение на некоторое время откладывает окончательный вердикт по урегулированию спора между Россией и Украиной.

          Ранее в пятницу стало известно, что Апелляционный суд Англии удовлетворил жалобу Киева на вердикт Высокого суда Лондона по делу о государственном долге Украины перед Россией в размере 3 млрд долларов.

          Суверенные еврооблигации Украины на 3 млрд долларов были размещены в пользу России на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года во время президентства Виктора Януковича. До конца 2015 года Киев обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям. Минфин России подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграл его. Позднее Киев подал апелляцию на решение судебной инстанции.


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