Минфин разъяснил решение суда Англии по «кредиту Януковича»

Апелляционный суд Англии не подтвердил аргумент Украины о якобы оказанном на Киев давлении для взятия у России кредита на 3 млрд долларов; инстанция лишь констатировала, что для изучения данного вопроса необходим всеобъемлющий судебный процесс, сообщило Министерство финансов.

В сообщении на сайте Минфина говорится, что по результатам обжалования решения российской стороной в Верховном суде Великобритании либо все же будет организован новый судебный процесс, либо Украина окончательно будет обязана выплатить России долг.

«Апелляционный суд не подтвердил справедливость четвертого аргумента защиты (то есть заявление Украины о том, что еврооблигации были выпущены якобы под давлением со стороны России – прим. ВЗГЛЯД), а лишь констатировал, что этот довод, в отличие от других трех аргументов, заявленных Украиной, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса», – поясняет ведомство.

Минфин подчеркивает, что данный довод украинской стороны, как и три предыдущих, должен быть отклонен без проведения судебного процесса. В сообщении говорится, что ведомство поручило доверительному управляющему еврооблигациями – компании «The Law Debenture Trust Corporation plc» (Трасти) – подать в Верховный суд Великобритании апелляцию на решение по четвертому доводу Украины.

Если Верховный суд Великобритании отменит решение апелляции, то решение об отклонении доводов Украины о якобы оказании на нее давления, а также постановление, обязавшее Украину погасить долг в 3 млрд долларов, будут восстановлены без права их оспаривания в дальнейшем, поясняет Минфин.

В ином случае (если Верховный суд Великобритании подтвердит вердикт Апелляционного суда в части четвертого довода Украины) будет организован новый судебный процесс, на котором будет обсуждаться украинский довод о якобы оказании давления на Киев.

В свою очередь первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов, комментируя решение Апелляционного суда Англии, сообщил, что Россия обратится в Верховный суд Англии с заявлением о новом рассмотрении дела по долгу Украины перед Россией на 3 млрд долларов и рассчитывает на объективное решение.

По словам первого вице-премьера, нынешнее решение на некоторое время откладывает окончательный вердикт по урегулированию спора между Россией и Украиной.

Ранее в пятницу стало известно, что Апелляционный суд Англии удовлетворил жалобу Киева на вердикт Высокого суда Лондона по делу о государственном долге Украины перед Россией в размере 3 млрд долларов.

Суверенные еврооблигации Украины на 3 млрд долларов были размещены в пользу России на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года во время президентства Виктора Януковича. До конца 2015 года Киев обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям. Минфин России подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграл его. Позднее Киев подал апелляцию на решение судебной инстанции.