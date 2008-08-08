Украина выиграла у России жалобу по «кредиту Януковича» в 3 млрд долларов

Апелляционный суд Англии удовлетворил жалобу Киева на вердикт Высокого суда Лондона по делу о государственном долге Украины перед Россией в размере 3 млрд долларов.

В итоге Высокому суду Лондона придется вернуться к рассмотрению долгового спора между Россией и Украиной в рамках классического судопроизводства и с учетом всех политических моментов дела, передает ТАСС.

Суверенные еврооблигации Украины на 3 млрд долларов были размещены в пользу России на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года во время президентства Виктора Януковича. До конца 2015 года Киев обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям.

Минфин России подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграл его. Позднее Киев подал апелляцию на решение судебной инстанции.