Японские ученые установили рекорд и взорвали лабораторию

Ученые Токийского университета создали сильнейшее магнитное поле в закрытом помещении, в результате в лаборатории случился взрыв.

Исследователи добились индуктивности в 1200 Тесла, что в сотни раз сильнее, чем у аппаратов МРТ, и в десятки миллионов раз сильнее глобального магнитного поля Земли, сообщает Naked Science со ссылкой на IEEE Spectrum.

Ученые смогли удерживать рекордный уровень около 40 миллисекунд. Взрывом сорвало с петель стальную дверь.

«Я вообще этого не ожидал. В следующий раз сделаем клетку прочнее», – сказал один из участников эксперимента Седзиро Такеяма.

В декабре 2015 года в результате взрыва в химической лаборатории китайского университета Цинхуа, погиб один человек.