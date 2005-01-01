Россияне начали перепродавать новые iPhone сразу после старта продаж

Утром пятницы, 28 сентября, в России стартовали продажи смартфонов iPhone XS и iPhone XS Max, представленные компанией Apple. Сразу после этого россияне начали перепродавать купленные новые смартфоны.

Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе сервиса объявлений «Юла», получив телефоны на руки, россияне бросились перепродавать их. Первые такие объявления появились в Сети с самого утра. «Как и в прошлом году, многие продавцы имеют несколько экземпляров телефонов на руках и стараются подтвердить их наличие соответствующими фотографиями», – рассказали в пресс-службе сервиса.

Цена на iPhone XS начинается от 87 тыс. 990 рублей, а на iPhone XS Max – от 96 тыс. 990 рублей. Предзаказы на эти модели ретейлеры начали принимать 21 сентября.

В «Юле» уточнили, что активнее всего выставляют на продажу iPhone XS с объемом памяти 256 и 64 Гб, при этом модель с памятью 512 Гб, официальная стоимость которых составляет 127 тыс. 990 рублей, популярностью не пользуется. Чаще всего продают черные и золотые смартфоны.

В этом году продавцы готовы отдавать новые iPhone с минимальной наценкой. Если в прошлом году наценка на новые iPhone достигала 2,3 раза, то сейчас она составляет всего 5,5 тыс. рублей.

В компании Avito также отметили, что новые модели iPhone стали перепродавать сразу после старта продаж. Более 300 таких объявлений появилось за первые три часа (с 9.00 до 12.00 мск).

Суммарно сейчас на Avito размещено уже более 3,8 тыс. объявлений о продаже iPhone XS и iPhone XS Max. Причем около 2 тыс. из них выставлены частными лицами, которые хотят перепродать телефон по более выгодной цене. Средняя цена на новые iPhone за неделю с 21 сентября снизилась со 123 тыс. рублей до 119 тыс. рублей, что объясняется ростом предложения.

Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов назвал молодых людей, стоящих в очереди за новыми моделями iPhone на Тверской улице спекулянтами и сумасшедшими, предложив одному из них найти девушку.