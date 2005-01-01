Милонов высказался о покупателях iPhone

Депутат Государственной думы Виталий Милонов назвал молодых людей, стоящих в очереди за новыми моделями iPhone на Тверской улице спекулянтами и сумасшедшими, предложив одному из них найти девушку.

Милонов появился на улице Тверской в Москве, подойдя к зданию официального реселлера re:Store. Уже несколько дней там собирается очередь за новой моделью iPhone.

Видеоролик встречи молодых людей и депутата опубликован в Telegram-канале Life Shot.

«Ребят, скажите, а у вас все нормально? Реально, стоять здесь, ради телефона, стоять и унижаться», – спросил Милонов, которого окружили десятки человек. Одного из молодых людей он назвал спекулянтом, поскольку он продавал свое место в очереди.

«Кто за бесплатно здесь стоит?», – спросил Милонов и заявил ответившему положительно молодому человеку, что он сумасшедший, посоветовав найти ему девушку.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что россияне возмущены жадностью Apple после презентации трех новых моделей iPhone.