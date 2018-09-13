Россияне возмущены жадностью Apple

Новые гаджеты от Apple не вдохновили ни инвесторов, ни россиян. Акции компании после презентации подешевели, а наши соотечественники потрясены ценами на новые смартфоны. Неужели эпоха самой дорогой в мире компании стала закатываться? Но даже если Apple рискует потерей прибылей, виновата в этом будет вовсе не Россия.

Компания представила три новые модели: iPhone Xs Max – самый большой с экраном 6,5 дюйма против 5,8 дюйма у iPhone Xs (как у iPhone X) и против 6,1 дюйма у iPhone XR. Плюс смартчасы Apple Watch Series 4. Обновления не были революционными, да и внешний вид новых iPhone схож с флагманской моделью iPhone X. Однако существенно поднять цены компания не постеснялась. Новый iPhone Xs в России будет стоить от 87 990 pyблей, iPhone Xs Max – 96 990 pyблей, а «бюджетный» iPhone XR – 64 990 pyблей.

Акции компании после презентации в театре Стива Джобса в Калифорнии сразу подешевели на 1,3% – до 220,94 доллара за бумагу.

iPhone X очень похож на новый iPhone Xs, представленный накануне, только стоит примерно в полтора раза дешевле. Поэтому спрос скорее вырастет на X, чем на Xs. Зачем же покупателю переплачивать? Однако благодаря хитрой политике компания рассчитывает заставить поклонников ее продукции заплатить больше. Скорее всего, к новому году на рынке уже будет невозможно купить новый iPhone X, поскольку корпорация Apple сняла аппараты этой модели с продажи, рассказал RNS ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Он считает цены неадекватными. «Младшая модель, которая появится в октябре, – iPhone XR, за нее надо поставить памятник Apple, потому что продавать аппарат с HD экраном в 2019 году – это уже слишком даже для этой компании. То есть это бюджетные характеристики экрана, экономия на многих моментах и запредельно высокая цена. Для такой цены характеристики не флагманские», – говорит Муртазин.

«Я не думаю, что новые флагманы Apple в России будут пользоваться высоким спросом. Интересно будет посмотреть, кто в России станет массово покупать аппараты за 88 тыс. рублей, скорее всего, придут к выводу, что такой аппарат не стоит таких денег», – считает Муртазин.

Россиянам тоже не пришлась по душе ценовая политика «яблочной» компании. Некоторые шутили: чтобы купить новый iPhone, придется продать почку.

«Для новых iPhone на русской версии сайта Apple кнопка «Купить» заменена на «Посмотреть цены». Посмотри цены и иди, добрый человек», – пошутил блогер Wylsacom.

Некоторые подтрунивали над жадностью компании. «Телефон за сотку, ну положите вы в набор беспроводные наушники, ну че вы?» – возмутилась Дарья Бусева. Однако, как известно, Apple зарабатывает не только на продаже смартфонов, но и на более дорогом сопутствующем оборудовании, заточенном исключительно под продукцию компании.

В России даже менее дорогой iPhone X плохо прижился, поэтому шансы на успех у новых моделей вряд ли велики. «В мире продажи iPhone X стали самыми большими за всю историю, но в России по популярности эта модель уступает не только последней общепризнанно удачной «восьмерке», но даже моделям 6 и 6s», – говорит эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Почему россияне охладели к новинкам «Яблока»? С одной стороны, виноваты худеющие кошельки. С другой – «отсутствие по-настоящему прорывных изменений, которые послужили бы реальным побудительным мотивом обновиться не ради моды, а ради соблазнительного нового функционала», – считает Рожанковский. В этом смысле российский потребитель останется одним из самых беспощадных критиков и циников среди мировых фанатов продукции Apple, считает эксперт.

В новых iPhone будет встроена возможность суточного мониторинга давления и сердечного ритма. «Это, безусловно, крайне интересный функционал, однако он таргетирует людей в возрасте или с проблемами здоровья, которые в России, да и не только у нас, не являются потребительским ядром «яблочной» продукции», – замечает Рожанковский.

Однако Россия – не единственный потребитель «яблочной» продукции. Поэтому заката Apple эксперты отнюдь не ждут. «Apple совершенно не боится конкуренции, наращивая прибыли в своей нише. При этом львиную долю прибыли собирают приложения в Apple Store, а не только сами телефоны или планшеты», – говорит Петр Пушкарев из ГК TeleTrade. Во-вторых, у компании есть очень преданная аудитория. «Мне тоже порой непонятно, зачем человеку так уж нужно приобрести именно новинку, непременно поменять пятый iPhone на восьмой или на iPhone X. Но мир так, видимо, сейчас устроен», – философствует он.

Даже в России очередь за новыми гаджетами начали занимать еще за два дня до самой презентации. «Правда, это еще хороший шанс заработать – продать свое место в очереди, или купить iPhone и перепродать его на улице на сотни долларов дороже. Хотя понятно, что шикарные продажи связаны в первую очередь с невероятной популярностью iPhone, а вовсе не с положительными качествами. При этом техника Apple уже давно не является показателем статуса. Взять хотя бы концентрацию владельцев iPhone на один вагон метро или маршрутку», – говорит Денис Лисицын из компании «ФинИст».

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С другой стороны, Samsung или Xiaomi тоже не дремлют и потихоньку отвоевывают свою долю потребителей. В России, как известно, именно эти две компании лидируют по продажам, а не Apple.

iPhone, конечно, высококачественный телефон. Однако на мировом рынке масса других достойных новинок. Вот, например, три гаджета до 500 долларов, которые по технической составляющей не уступают технике Apple, говорит Лисицын. One Plus 6 признан самым быстрым телефоном в мире. Хiaomi Mi 8 оборудован технологией 3D-распознавания лица, как у iPhone, однако точек распознавания гораздо больше. Meizu 16 имеет сканер отпечатка пальца прямо на экране, и в России начали продавать беспроводные наушники Meizu Pop.

И все же, считают эксперты,

куда более серьезная опасность для прибылей «Яблока» исходит не от конкурентов, а от американского президента Дональда Трампа,

который хочет ввести заградительные пошлины на технику, собираемую в Азии. Таким образом он намерен вернуть сборочные производства в США. Комплектующие для iPhone по-прежнему эксклюзивно производятся в Китае.

«Сможет ли Apple безубыточно удерживать свои цены в случае увеличения затрат из-за торговых тарифов? Конечно, можно предположить какой-то выход из этой ситуации: например, Трамп для любимой всеми американцами компании пойдет на попятную и введет какие-то индивидуальные послабления, чтобы цены на ее продукцию не улетели в космос. Но тогда, как нетрудно предположить, возмутятся другие «американские гордости» – Ford, Boeing и другие», – предупреждает Рожанковский.

Что касается акций, то их снижение после презентации было небольшим и его сложно назвать обвальным. Наоборот, в апреле акции компании падали до 160 долларов, а сейчас стоят 220–225 долларов. «Я бы не спешил ставить на будущий спад по акциям Apple: уже в этом году один раз я пробовал играть вкороткую на понижение их бумаг и проиграл. Очень сложно заранее определить, где будет годовой или исторический пик стоимости, когда в целом американский рынок почти весь «бычий», а Apple – один из лидеров роста этого рынка. Разумеется, рост акций опережает намного рост показателей компании, что ненормально, но это наблюдается повсеместно почти по всем бумагам», – заключает Пушкарев.