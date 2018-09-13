Россияне возмущены жадностью Apple

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13 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 22:19  |  vz.ru
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Северный морской путь становится дорогой с двусторонним движением

Самый молодой порт Сабетта лидирует по росту грузооборотаФото: пресс-службы губернатора ЯНАО
Первые контейнерные перевозки из Азии в Европу по Северному морскому пути доказывают эффективность и востребованность этой транспортной артерии. До сих пор грузы шли в страны Азии благодаря развитию портовой и нефтегазовой инфраструктуры Ямала и стартовавшим экспортным поставкам СПГ в Китай. Теперь СМП становится арктической дорогой с двусторонним движением. Подробности...
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Могут ли американцы любить Россию

В США есть старая традиция изображения русской угрозы Фото: the Catechetical Guild Educational Society
С момента инаугурации Дональда Трампа американские элиты потратили колоссальные усилия на демонизацию России. Но рано или поздно этот инструмент борьбы с 45-м президентом США станет бессмысленным. Но вот улучшится ли после этого отношение американцев к нашей стране? И может ли Россия как-то повлиять на это? Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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Илон Маск оказался капиталистическим хищником

Илона Маска называют «символом прогресса» и «гением современности». Оказалось, он обычный эксплуататорФото: Jae C. Hong/AP/ТАСС
Инновационные корпорации США умело создают себе имидж либеральных, продвинутых, гуманных организаций. Но грязный секрет их успеха – жестокая эксплуатация. Многомиллионные прибыли предопределены полным бесправием сотрудников, положение которых подчас хуже, чем сто лет назад. До последнего времени многие не верили, что «Теслы» Илона Маска это тоже может касаться. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Как правильно каяться в эпоху оттепели

Андрей Тесля, кандидат философских наук
Каяться надобно умело. Каяться нужно за грехи своей родины и своего народа. Разговоры о том, что другие народы совершали аналогичное или худшее, выдают в тебе гордыню и нежелание покаяться как следует. Подробности...
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В тоске по лучшему в мире мороженому

Дометий Завольский, историк-архивист
Даже для «новых красных» очевидно, что жизнь в СССР до 1950-1960-х годов была тяжелой и дикой. Требуется найти какое-то рациональное объяснение: на фоне чего же такого чудовищно уродливого «красный проект» безмерно велик и прекрасен. Подробности...
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Конфликт рэперов с мусульманами говорит о неожиданной победе России

Андрей Бабицкий, журналист
Рано говорить, что в Дагестане установилась теократия. Но шокирующе грубый ответ Нурмагомедова Тимати показывает, какой силы ненависть продуцирует салафизм и насколько он опасен. Подробности...
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        • Не верю

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          Россияне возмущены жадностью Apple

          Телефоны за 100 тыс. рублей стали реальностью   13 сентября 2018, 21:01
          Фото: Stephen Lam/Reuters
          Текст: Ольга Самофалова

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          Новые гаджеты от Apple не вдохновили ни инвесторов, ни россиян. Акции компании после презентации подешевели, а наши соотечественники потрясены ценами на новые смартфоны. Неужели эпоха самой дорогой в мире компании стала закатываться? Но даже если Apple рискует потерей прибылей, виновата в этом будет вовсе не Россия.

          Компания представила три новые модели: iPhone Xs Max – самый большой с экраном 6,5 дюйма против 5,8 дюйма у iPhone Xs (как у iPhone X) и против 6,1 дюйма у iPhone XR. Плюс смартчасы Apple Watch Series 4. Обновления не были революционными, да и внешний вид новых iPhone схож с флагманской моделью iPhone X. Однако существенно поднять цены компания не постеснялась. Новый iPhone Xs в России будет стоить от 87 990 pyблей, iPhone Xs Max – 96 990 pyблей, а «бюджетный» iPhone XR – 64 990 pyблей.

          Акции компании после презентации в театре Стива Джобса в Калифорнии сразу подешевели на 1,3% – до 220,94 доллара за бумагу.

          iPhone X очень похож на новый iPhone Xs, представленный накануне, только стоит примерно в полтора раза дешевле. Поэтому спрос скорее вырастет на X, чем на Xs. Зачем же покупателю переплачивать? Однако благодаря хитрой политике компания рассчитывает заставить поклонников ее продукции заплатить больше. Скорее всего, к новому году на рынке уже будет невозможно купить новый iPhone X, поскольку корпорация Apple сняла аппараты этой модели с продажи, рассказал RNS ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

          Он считает цены неадекватными. «Младшая модель, которая появится в октябре, – iPhone XR, за нее надо поставить памятник Apple, потому что продавать аппарат с HD экраном в 2019 году – это уже слишком даже для этой компании. То есть это бюджетные характеристики экрана, экономия на многих моментах и запредельно высокая цена. Для такой цены характеристики не флагманские», – говорит Муртазин.

          «Я не думаю, что новые флагманы Apple в России будут пользоваться высоким спросом. Интересно будет посмотреть, кто в России станет массово покупать аппараты за 88 тыс. рублей, скорее всего, придут к выводу, что такой аппарат не стоит таких денег», – считает Муртазин.

          Россиянам тоже не пришлась по душе ценовая политика «яблочной» компании. Некоторые шутили: чтобы купить новый iPhone, придется продать почку.

          «Для новых iPhone на русской версии сайта Apple кнопка «Купить» заменена на «Посмотреть цены». Посмотри цены и иди, добрый человек», – пошутил блогер Wylsacom.

          Некоторые подтрунивали над жадностью компании. «Телефон за сотку, ну положите вы в набор беспроводные наушники, ну че вы?» – возмутилась Дарья Бусева. Однако, как известно, Apple зарабатывает не только на продаже смартфонов, но и на более дорогом сопутствующем оборудовании, заточенном исключительно под продукцию компании.

          В России даже менее дорогой iPhone X плохо прижился, поэтому шансы на успех у новых моделей вряд ли велики. «В мире продажи iPhone X стали самыми большими за всю историю, но в России по популярности эта модель уступает не только последней общепризнанно удачной «восьмерке», но даже моделям 6 и 6s», – говорит эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

          Почему россияне охладели к новинкам «Яблока»? С одной стороны, виноваты худеющие кошельки. С другой – «отсутствие по-настоящему прорывных изменений, которые послужили бы реальным побудительным мотивом обновиться не ради моды, а ради соблазнительного нового функционала», – считает Рожанковский. В этом смысле российский потребитель останется одним из самых беспощадных критиков и циников среди мировых фанатов продукции Apple, считает эксперт.

          В новых iPhone будет встроена возможность суточного мониторинга давления и сердечного ритма. «Это, безусловно, крайне интересный функционал, однако он таргетирует людей в возрасте или с проблемами здоровья, которые в России, да и не только у нас, не являются потребительским ядром «яблочной» продукции», – замечает Рожанковский.

          Однако Россия – не единственный потребитель «яблочной» продукции. Поэтому заката Apple эксперты отнюдь не ждут. «Apple совершенно не боится конкуренции, наращивая прибыли в своей нише. При этом львиную долю прибыли собирают приложения в Apple Store, а не только сами телефоны или планшеты», – говорит Петр Пушкарев из ГК TeleTrade. Во-вторых, у компании есть очень преданная аудитория. «Мне тоже порой непонятно, зачем человеку так уж нужно приобрести именно новинку, непременно поменять пятый iPhone на восьмой или на iPhone X. Но мир так, видимо, сейчас устроен», – философствует он.

          Даже в России очередь за новыми гаджетами начали занимать еще за два дня до самой презентации. «Правда, это еще хороший шанс заработать – продать свое место в очереди, или купить iPhone и перепродать его на улице на сотни долларов дороже. Хотя понятно, что шикарные продажи связаны в первую очередь с невероятной популярностью iPhone, а вовсе не с положительными качествами. При этом техника Apple уже давно не является показателем статуса. Взять хотя бы концентрацию владельцев iPhone на один вагон метро или маршрутку», – говорит Денис Лисицын из компании «ФинИст».

          С другой стороны, Samsung или Xiaomi тоже не дремлют и потихоньку отвоевывают свою долю потребителей. В России, как известно, именно эти две компании лидируют по продажам, а не Apple.

          iPhone, конечно, высококачественный телефон. Однако на мировом рынке масса других достойных новинок. Вот, например, три гаджета до 500 долларов, которые по технической составляющей не уступают технике Apple, говорит Лисицын. One Plus 6 признан самым быстрым телефоном в мире. Хiaomi Mi 8 оборудован технологией 3D-распознавания лица, как у iPhone, однако точек распознавания гораздо больше. Meizu 16 имеет сканер отпечатка пальца прямо на экране, и в России начали продавать беспроводные наушники Meizu Pop.

          И все же, считают эксперты,

          куда более серьезная опасность для прибылей «Яблока» исходит не от конкурентов, а от американского президента Дональда Трампа,

          который хочет ввести заградительные пошлины на технику, собираемую в Азии. Таким образом он намерен вернуть сборочные производства в США. Комплектующие для iPhone по-прежнему эксклюзивно производятся в Китае.

          «Сможет ли Apple безубыточно удерживать свои цены в случае увеличения затрат из-за торговых тарифов? Конечно, можно предположить какой-то выход из этой ситуации: например, Трамп для любимой всеми американцами компании пойдет на попятную и введет какие-то индивидуальные послабления, чтобы цены на ее продукцию не улетели в космос. Но тогда, как нетрудно предположить, возмутятся другие «американские гордости» – Ford, Boeing и другие», – предупреждает Рожанковский.

          Что касается акций, то их снижение после презентации было небольшим и его сложно назвать обвальным. Наоборот, в апреле акции компании падали до 160 долларов, а сейчас стоят 220–225 долларов. «Я бы не спешил ставить на будущий спад по акциям Apple: уже в этом году один раз я пробовал играть вкороткую на понижение их бумаг и проиграл. Очень сложно заранее определить, где будет годовой или исторический пик стоимости, когда в целом американский рынок почти весь «бычий», а Apple – один из лидеров роста этого рынка. Разумеется, рост акций опережает намного рост показателей компании, что ненормально, но это наблюдается повсеместно почти по всем бумагам», – заключает Пушкарев.


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