В Сети посмеялись над новыми iPhone

Пользователи Сети отреагировали на стоимость новых моделей iPhone, представленных в среду компанией Apple.

В Twitter обратили внимание на то, что цены на iPhone XS начинаются от 87,99 тыс. рублей, на iPhone XS Max – от 96,99 тысячи.

Многие пользователи шутили, что купить новый iPhone можно, лишь продав почку.

Другие просто отмечали дороговизну новых гаджетов.

«Для всех, кто ныл про то, что 100 тысяч за телефон слишком много, Apple выпустила телефон за 128 тысяч», – заметил Marshmello_writer.

«Для новых iPhone на русской версии сайта Apple кнопка «Купить» заменена на «Посмотреть цены». Посмотри цены и иди, добрый человек», – пошутил блогер Wylsacom.

Некоторые пользователи обратили внимание, что даже при учете высокой цены в комплекте нет того, что нужно.

«Телефон за сотку, ну положите вы в набор беспроводные наушники, ну че вы?» – возмутилась Дарья Бусева.

В среду вечером американская компания Apple презентовала три новые модели iPhone.