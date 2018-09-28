Собянин подписал закон о соцподдержке предпенсионеров

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о социальной поддержке граждан предпенсионного возраста (достигших 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин).

Соответствующий документ размещен на официальном сайте мэра столицы. Закон устанавливает правовые основы предоставления дополнительных мер поддержки отдельным категориям москвичей «в целях сохранения уровня их социальной защищенности и адаптации к новым условиям пенсионного обеспечения».

Жителям столицы предпенсионного возраста предоставляются следующие дополнительные меры социальной поддержки: бесплатный проезд на общественном транспорте, включая метро; бесплатный проезд на Малом кольце Московской железной дороги (МЦК), бесплатный проезд на железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении вне МЦК, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики); обеспечение при наличии медицинских показаний неработающих граждан бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение через органы соцзащиты населения и возмещение расходов на проезд ж/д транспортом к месту лечения и обратно по указанным путевкам.

Кроме того, одиноким и одиноко проживающим жителям Москвы будет оказано содействия в организации и осуществлении переселения при осуществлении реновации жилищного фона в Москве.

Ветеранам труда и ветеранам военной службы, проживающим в Москве, наряду с указанными льготами будут сохранены льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50%, услуг местной телефонной связи, а также ежемесячная городская денежная выплата в размере, установленном правительством города.

Закон предусматривает также программу бесплатной диспансеризации московских предпенсионеров в медицинских организациях, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования города Москвы; предоставление дополнительной адресной социальной помощи москвичам, достигшим 50-летнего возраста, находящимся в трудной жизненной ситуации; содействие в обеспечении занятости жителей города Москвы, достигших возраста 50 лет, путем реализации программ профессионального обучения, повышения квалификации и профессиональной подготовки таких граждан, в приобретении ими дополнительных знаний и предпринимательских навыков.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Накануне Государственная дума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о совершенствовании пенсионного законодательства. За принятие законопроекта проголосовали 332 депутата.