Президент Финляндии увидел стремление России и Китая усилить влияние на Европу

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что на текущем историческом этапе Россия и Китай стремятся усилить свое влияние на Европу, а США не показывают заинтересованности в этом.

«И Китай, и Россия стремятся укрепить свое влияние в нашем регионе, в европейском регионе», – сказал Ниинисте, передает ТАСС.

По его словам, Китай действует «более тонко».

«Обе страны в настоящее время демонстрируют Европе дружеское расположение. В последнее время мы в Европе не видим заинтересованности такого же уровня со стороны Вашингтона», – отметил финский президент.

В четверг европейские СМИ рассказали об объединении России, Китая и ЕС против США.