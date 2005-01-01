В Сети появилось первое видео с поверхности астероида

Первый в истории видеоролик с поверхности астероида удалось получить после успешной посадки японского ровера 1В на один из астероидов.

Ровер был запущен с зонда «Хаябуса-2», после чего прислал на Землю указанные кадры.

Видео появилось в Twitter, где публикуются данные об астероидном зонде «Хаябуса 2». Администраторы группы сообщили, что это первые в истории снимки с поверхности астероида.

В коротком ролике видна поверхность космического тела, которая усыпана камнями.

Ранее сообщалось, что в НАСА получили снимки опасного околоземного астероида.