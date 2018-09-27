Голикова рассказала о новой концепции домов престарелых

Российские власти разработают новую концепцию учреждений социального обслуживания пожилых людей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Голикова рассказала, что дома престарелых будут давать возможность не только постоянного пребывания, но и временного пребывания и дневного, передает РИА «Новости».

Ранее Голикова сообщала, что во всех российских регионах к 2024 году планируется запустить систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами.