Украина ввела санкции против сотрудничавших с ДНР и ЛНР российских предприятий

Минэкономики Украины и Совет национальной безопасности и обороны ввели санкции против российских компаний «РЖД Логистика», «Промкомплекспласт», «Газгольдер», которые сотрудничали с предприятиями ДНР и ЛНР, сообщила пресс-служба СБУ.

СБУ отмечает, что введены санкции также против «других субъектов хозяйствования России». Все эти предприятия, по данным Украины, заключили «внешнеэкономические соглашения» с транспортными предприятиями в Донбассе, на основании которых систематически «нехаконно» перемещаются грузы через «закрытые пункты пропуска «Изварино», «Должанский» и «Красная Могила» Луганской таможни», передает РИА «Новости».

Санкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, прекращение транзита грузов и перевозок по территории Украины, отмечает СБУ.

Украина регулярно вводит новые санкции против России, которые в большинстве случаев остаются незамеченными. Так, на прошлой неделе были введены санкции против 35 российских издательств.