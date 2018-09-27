МИД Украины исказил заявления религиозных лидеров об автокефалии

Информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви заявил, что МИД Украины искажает трактовки заявлений религиозных лидеров из других стран по вопросу предоставления автокефалии.

«Ватикан опубликовал уточнение по поводу сообщения министерства иностранных дел Украины о встрече главы МИД с секретарем по межгосударственным отношениям Святого Престола. А новость на официальном сайте Кипрской православной церкви относительно позиции ее предстоятеля по поводу возможной автокефалии на Украине кардинально отличается от представленной министерством», – сообщили в УПЦ, передает РИА «Новости».

Украинский МИД искажает слова собеседников «для создания мифов», считают в УПЦ.

Представители украинской церкви обратили внимание на сообщение внешнеполитического ведомства после встречи посла Украины в Республике Кипр Бориса Гуменюка с предстоятелем Кипрской православной церкви Хризостомом II. В МИД заявили, что архиепископ Кипра «выразил поддержку Украине и украинскому народу» и «особо подчеркнул право Украины как великой независимой державы иметь свою независимую автокефальную церковь».

Однако сайт Кипрской православной церкви передал позицию своего предстоятеля совершенно по-другому. «Блаженнейший архиепископ выразил свою озабоченность и обеспокоенность по поводу последних событий в Украинской церкви и возможностью создания раскола, который нанесет ущерб единству всего православия», – сказал Хризостом. Архиепископ отметил, что Кипрская церковь готова стать «мостом для нормализации неустойчивой ситуации».

Ранее посольство Святого престола на Украине опровергло заявление украинского МИД о том, что Ватикан якобы уважает решение Киева о создании автокефальной церкви. Дипломатическое представительство Святого Престола на Украине исправило заявление МИД, подчеркнув, что Ватикан считал и считает вопрос украинской автокефалии «внутренним вопросом Православной церкви». Святой Престол «не намерен предоставлять никакой оценки» этого процесса.

Напомним, получение Украиной автокефалии может привести к большому расколу. Русская православная церковь уже резко сократила свое общение с Константинопольским патриархатом. РПЦ готовится и к более серьезным мерам.