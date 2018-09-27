Стало известно о скорой замене оренбургского губернатора

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг в ближайшие дни может написать заявление об уходе со своего поста, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«На днях Берг, как ожидается, напишет заявление об отставке», – сообщил источник РИА «Новости».

По его информации, его место может занять первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

Бергу 65 лет. Он возглавляет Оренбургскую область с 2010 года.

Гутеневу 52 года. Беспартийный, входит в Общероссийский народный фронт. Депутат Госдумы шестого и седьмого созывов. Первый вице-президент Союза машиностроителей России. Президент Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям».