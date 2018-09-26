Порошенко передал генсеку ООН ноту о непродлении договора о дружбе с Россией

Пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко сообщил, что президент Петр Порошенко передал генсеку ООН Антониу Гутеррешу ноту о решении не продлевать договор о дружбе между Украиной и Россией.

«Президент передал генеральному секретарю ООН ноту о решении Украины не продлевать действие договора о дружбе с Россией. Наша нота будет распространена в качестве официального документа Генассамблеи и Совета Безопасности ООН», – написал Цеголко в своем Twitter.

Президент передав Генеральному секретареві ООН ноту щодо рішення України не продовжувати дію договору про дружбу з Росією. Наша нота буде розповсюджена як офіційний документ Генасамблеї і Ради Безпеки ООН. pic.twitter.com/0b9cKNkvE4 — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 26 сентября 2018 г.

Министерство иностранных дел России ранее получило ноту о непродлении Киевом договора о дружбе. Соглашение перестанет действовать с 1 апреля 2019 года.