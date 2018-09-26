Россия и другие страны решили найти способ обойти санкции со стороны США

Москва и партнеры активно готовят условия для работы с Ираном после усиления санкций со стороны США, одновременно российская сторона призывает Вашингтон идти по пути диалога, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Он заметил, что уже второй день подряд от высших должностных лиц США доносятся угрозы, которые адресованы не только Ирану, но и другим странам, которые «готовы и настроены развивать законное экономическое взаимодействие с иранским партнерами», передает РИА «Новости».

«Мы к этим угрозам со стороны Вашингтона фактически по любому поводу привыкли, для нас это не является новостью», – заметил Рябков.

По его словам, Белый дом «безапелляционно, без каких-то колебаний и сомнений, без попыток с кем-то договориться на разумной основе» вводит санкционные меры, которые являются нелегитимными.

«Именно по этой причине Россия совместно с другими членами международного сообщества занимается активной работой по созданию условий для продолжения взаимодействия с иранской стороной уже после ожидаемого в ноябре введения следующего «пакета» американских рестриктивных мер», – заявил Рябков.

Он отметил, что это «единственно возможный способ ответа на американскую политику шантажа».

В то же время Рябков отметил, что Россия призывает США «взвесить плюсы и минусы от продолжения этой политики».

«Действующее соглашение с Ираном – СВПД – выполняет свое предназначение, обеспечивая надежный международный контроль за ядерной деятельностью Ирана в соответствии с самыми высокими стандартами транспарентности в этой сфере, на которые – стандарты – Иран пошел добровольно. Кроме того СВПД позволяет укреплять международный режим ядерного нераспространения. То и другое, на мой взгляд, в интересах США», – заметил замглавы МИД.

В этой ситуации более правильным он назвал движение по пути реализации соглашения. В то же время Россия готова к обсуждению возможных других вопросов, которые интересуют США и некоторых союзников Америки.

«То есть и в этой весьма напряженной и в некоторых аспектах тревожной ситуации мы вновь призываем всех, включая Вашингтон, идти по пути диалога и поиска взаимоприемлемых решений, а не путем запугивания остальных членов международного сообщества», – заявил он.

По его мнению, США «недооценивают решимость других членов международного сообщества работать в спокойном конструктивном нормальном ключе, во взаимодействии с иранскими коллегами».

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон не позволит Европе «или кому-либо еще» обходить американские санкции против Ирана.

Перед этим верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что участники иранской ядерной сделки договорились о создании специального механизма для финансовых расчетов в условиях действия американских санкций.