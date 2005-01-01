Макрон раскритиковал влияние «американских решений» на Европу

Президент Франции Эмманюэль Макрон после выступления в ходе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил о необходимости укрепления экономического и финансового суверенитета европейскими странами.

«Я хотел бы, чтобы Европа укрепляла свой экономический и финансовый суверенитет. Я считаю, что для Европы не очень хорошо, когда односторонние американские решения лишают европейские предприятия возможности действовать в духе европейских решений», – сказал Макрон, передает ТАСС.

Ранее Берлин призвал ЕС ответить на санкции США против России, Китая и Турции.

В конце августа начали действовать антироссийские санкции, которые США ввели в связи с «делом Скрипалей».