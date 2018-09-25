В Москве решили увеличить скорость автомобильного движения

Правительство Москвы готовит постановление по изменению скоростного режима на ряде улиц, разрешенная скорость увеличится, сообщил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

«Мы готовим постановление правительства Москвы по изменению скоростного режима на некоторых улицах, документы сейчас проходят согласование с органами полиции и УГИБДД Москвы. В некоторых местах разрешенная скорость будет увеличена», – сказал он в интервью «Коммерсанту».

Так он ответил на вопрос о том, что многие водители удивляются, что на широких многополосных магистралях без пешеходных переходов разрешено ехать только со скоростью 60 км/ч.

В июле Москва заняла шестое место в рейтинге развития транспортных систем мегаполисов мира.