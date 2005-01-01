Депардье сравнил Путина и Макрона

Французский актер Жерар Депардье во время интервью сравнил президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона.

Журналист задал актеру вопрос о дружеских отношениях с Путиным, на что Депардье попросил «не нести чушь», сообщает РИА «Новости».

«Прошло уже 30 лет с тех пор, как Россия изменилась. Путин такой, какой он есть, но хочу вам сказать, что Макрон такой же, как Путин», – уверен актер.

Напомним, в 2013 году артист получил российское гражданство и прописку в Саранске, однако уехал в Бельгию из-за обвинения в неуплате налогов. При этом актер сохранил французское гражданство.

При этом в сентябре Депардье заявил, что хотел бы получить еще и турецкое гражданство, о чем собирается поговорить в октябре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.