Британский самолет-разведчик шпионил за С-400 у берегов Крыма

Согласно мониторинговым данным западных авиационных ресурсов, британский самолет на протяжении нескольких часов летал у побережья Крыма, в том числе неподалеку от расположения дивизионов ЗРК С-400.

Стратегический британский самолет, способный вести радиоэлектронную разведку на большую глубину территории, вылетел с критской авиабазы Суда-Бей и курсировал у побережья Крыма более трех часов. Неделю назад этот самолет уже выполнял разведывательный полет в районе полуострова, передает «Интерфакс».

У берегов Крыма и Краснодарского края британские самолеты периодически проводят воздушную разведку.

СМИ предполагают, что таким образом Великобритания пытается определить дислокацию С-400, их количество и характеристики.

Напомним, что недавно новый дивизион С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство в Крыму.