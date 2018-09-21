Новый дивизион С-400 «Триумф» приступил к охране Крыма

Ракетно-зенитные комплексы С-400 «Триумф» вышли на боевое дежурство по противовоздушной обороне в Крыму, сообщил официальный представитель Черноморского флота Алексей Рулев.

«Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» из состава соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в Евпатории», – цитирует Рулева ТАСС.

В конце августа концерн «Алмаз-Антей» досрочно передал Минобороны очередной полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф».

В январе боевые расчеты ЗРК С-400 «Триумф» заступили на боевое дежурство на крымском мысе Фиолент под Севастополем. В силовых структурах Крыма сообщали, что новый дивизион будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском на границе с Украиной.

Такие же комплексы вышли на боевое дежурство в январе 2017 года в Феодосии.