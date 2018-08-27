Минобороны досрочно получило еще один полк С-400

Концерн «Алмаз-Антей» досрочно передал Министерству обороны очередной полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», сообщили в пресс-службе концерна.

Торжественная церемония прошла на территории полигона «Капустин Яр» в Астраханской области, передает РИА «Новости» сообщение концерна.

Сообщается, что перед передачей комплексы успешно завершили испытания.

В начале августа сообщалось, что расчеты ЗРС С-400 Восточного военного округа (ВВО) в ходе учений совершили перехват баллистической мишени «кабан» на полигоне Капустин Яр.

В середине июля концерн ВКО «Алмаз-Антей» на полигоне Капустин Яр досрочно передал Минобороны первый этом году полк С-400 «Триумф».