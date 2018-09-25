Тренера сборной России по тяжелой атлетике отстранили после скандала

Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов заявил, что главный тренер женской сборной России по тяжелой атлетике Николай Колесников отстранен со своего поста.

«Колесников отстранен от подготовки национальной команды России», – сказал Агапитов, передает «Интерфакс».

Глава федерации отметил, что тренера отстранили из-за того, что он разрешил неоднократной чемпионке мира и Европы Татьяне Кашириной, не участвовать в отборочных соревнованиях на чемпионат России.

Кашириной для участия в чемпионате России нужно было выполнить квалификационный норматив на первенстве своего федерального округа. Тяжелоатлетка по неизвестным причинам пропустила отбор, не поставив в известность федерацию. Каширина сослалась на договоренность с главным Колесниковым. В итоге спортсменку допустили на чемпионат России в Ростове-на-Дону и завоевала золото в весовой категории свыше 90 кг.