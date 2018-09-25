Минфин объяснил «успокоение» ситуации с рублем

Ситуация с курсом рубля «несколько успокоилась», стабилизировать валюту помогут операции Банка России на рынке, заявил замминистра финансов Владимир Колычев.

«Сейчас ситуация несколько успокоилась, и вот мы видим аналогичную реакцию в рубле. Плюс ЦБ предпринял меры по обеспечению финансовой стабильности и снижению волатильности на финансовом рынке, в том числе в части своих операций на валютном рынке – это довольно серьезные объемы», – передает его слова ТАСС.

Колычев отметил, что объемы операций с момента приостановки в середине августа до конца года составляют порядка 25-27 млрд долларов. По его словам, это будет стабилизировать валюту.

Он пояснил, что в последние недели на курс рубля влияла нестабильность на развивающихся рынках.

Колычев пояснил, что рубль является плавающей валютой, в связи с чем иногда он укрепляется, а иногда ослабевает, передает РИА «Новости».

«В этом ничего нет экстраординарного», – добавил он.

Колычев также напомнил, что действующее бюджетное правило направлено на разрыв корреляции рубля и цен на нефть.

«С момента запуска этого механизма в начале февраля 2017 года было видно, что корреляции и нет», – сказал он.

С 10 сентября рубль уже вырос на 7,5% относительно доллара и на 6,2% относительно евро. Во вторник утром курс доллара снизился до 65,72 рубля, евро снизился до 77,26 рубля.