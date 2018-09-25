Песков сообщил, обсуждал ли Путин с Жаровым Telegram

На встрече президента России Владимира Путина и руководителя Роскомнадзора Александра Жарова не обсуждалась судьба мессенджера Telegram, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нет, эта тема не затрагивалась», – цитирует РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, обсуждали ли Telegram Путин и Жаров.

В августе Роскомнадзор объявлял о начале тестирования новой технологии, которая позволит эффективно блокировать мессенджер Telegram.

Глава экспертной группы по криптовалютам Торгово-промышленной палаты Герман Клименко заявлял, что у Роскомнадзора нет оснований прекращать блокировку Telegram.

Ранее стало известно о том, что Telegram обновил политику конфиденциальности и теперь может раскрыть IP-адрес и номер мобильного телефона пользователя при получении судебного решения, подтверждающего, что пользователь подозревается в терроризме.