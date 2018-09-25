Опубликовано видео избиения мужчиной пятиклассника в челябинской школе

В Челябинске мужчина избил школьника, поссорившегося накануне с его сыном, сообщили в Следственном комитете.

По версии следствия, 20 сентября в одной из школ Челябинска мужчина несколько раз ударил в область живота 11-летнего школьника, у которого накануне была ссора с его сыном, сообщает СК и публикует видеозапись инцидента.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»), решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

Также следователи дадут оценку действиям должностных лиц школы, ответственных за обеспечение режима безопасности детей на занятиях.

Мать избитого школьника рассказала, что мужчина пришел в школу вместе с супругой и подошел к ребенку, сообщает «Рен-ТВ».

«Мой сын вежливо поздоровался, сказал, что он не бил (мальчика), а только блокировал удары. Далее мужчина отвел его за руку, схватил за шею, начал отводить его в сторону, при этом ударил его в живот. Он кричал, что он его убьет, жизни ему не даст.

«Сдохни, щенок», – сказал он», – процитировала она агрессивного родителя.

Она также отметила, что супруги догнали ее сына, когда он убежал из школы, и уже женщина ударила его кулаком по голове.