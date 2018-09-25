Цены на нефть продолжили рост на решениях ОПЕК+

Во вторник мировые цены на нефть продолжают демонстрировать положительную динамику на решениях ОПЕК+ по добыче сырья, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 8.34 мск стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,2% – до 80,69 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,12% – до 72,17 доллара за баррель.

Инвесторы продолжают отыгрывать итоги заседания министерского комитета по мониторингу сделки ОПЕК+, которое прошло в воскресенье в Алжире.

Напомним, комитет решил продолжать стремиться к 100%-му уровню выполнения условий венского соглашения, при этом главная цель – сохранить достигнутый баланс рынка.

В понедельник стоимость Brent достигла максимума с 2014 года. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему нефть неизбежно дойдет до 100 долларов за баррель.