Стоимость нефти Brent достигла максимума с ноября 2014 года

Цена фьючерса нефти марки Brent с поставкой в ноябре 2018 года на лондонской бирже ICE выросла на 2,9%, до 81,17 доллара за баррель, достигнув максимума с 21 ноября 2014 года, следует из данных биржи.

На фоне роста стоимости нефти рубль укрепляется к доллару и евро: доллар подешевел на 0,9% до 65,82 рубля, курс евро – на 0,8%, до 77,45 рубля, передает ТАСС.

Нефть Brent дорожает в понедельник более чем на 3% на фоне последнего решения ОПЕК+, передает РИА «Новости».

Стоимость марки WTI росла на 2,23%, до 72,36 доллара.

Ранее министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед Аль-Фалех спрогнозировал, что спрос на нефть в октябре вырастет в сравнении с показателями сентября.