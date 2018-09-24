Осужденный в России за терроризм украинский режиссер Олег Сенцов стал почетным гражданином Парижа, заявила мэр города Анн Идальго.

«Олег Сенцов теперь почетный гражданин Парижа. Это символический акт. Акт надежды», – передает ее слова РИА «Новости».

Идальго заявила, что решение об этом было принято горсоветом Парижа единогласно, так как французская столица «всегда будет на стороне защитников личных свобод, свободы выражения и демократии».

Сообщение об этом в соцсетях она сопроводила хэштегом #FreeSentsov.

В конце августа экс-президент Польши Лех Валенса выдвинул Сенцова на Нобелевскую премию мира.