Посол Сирии объяснил, зачем его стране С-300

Посол Сирии в России Рияд Хаддад заявил, что комплексы С-300 нужны для защиты САР от израильской агрессии.

Хаддад выразил соболезнование в связи с крушением российского Ил-20 и гибелью военных в Сирии. По его словам, это произошло по вине Израиля.

«Чтобы ответить на эти агрессивные действия, Сирия имеет право защищать свою территорию и себя и использовать все средства для этого. Отсюда вытекает важность того, чтобы получить С-300 от наших российских друзей, для того, чтобы подвести черту под этими вражескими действиями Израиля», – сказал посол, передает РИА «Новости».

Хаддад заявил, что российские военные «пожертвовали собой в результате наглого поведения Израиля и его агрессии на сирийскую землю». «Это подтверждает государственный терроризм государства Израиль. После того, как оно до этого оказывало всяческую логистическую и военную помощь террористическим группировкам, чтобы они не потерпели поражение в Сирии», – добавил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник заявил, что поставка Сирии С-300 не является действием против третьих стран, так как Россия руководствуется интересами по защите своих военных.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия в течение двух недель передаст Сирии современный зенитный ракетный комплекс С-300, который существенно укрепит боевые возможности сирийской противовоздушной обороны.