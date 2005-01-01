Кремль дал пояснения по поставкам С-300 Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о поставке комплексов С-300 Сирии не направлено против третьих стран, основной целью является защита российских военных.

«Для всех должна быть очевидна необходимость действий России по усилию обеспечения безопасности своих военных. Поэтому Россия в данном случае руководствуется исключительно этими интересами, эти действия не направлены против третьих стран, они направлены на защиту наших собственных военных», – приводит ТАСС слова Пескова.

Он убежден, что передача Сирии зенитных ракетных комплексов С-300 не может нанести вреда отношениям России и Израиля; на отношениях, скорее, сказался предшествующий трагический инцидент.

«Безусловно, по информации наших военных экспертов, причиной трагедии стали преднамеренные действия израильских летчиков, что, безусловно, не может не наносить вреда нашим отношениям, а главное – вынуждает российскую сторону принимать дополнительные эффективные меры по обеспечению безопасности наших военнослужащих в Сирии. Вот, собственно, в русле вот этой линии и было принято решение, которое сегодня озвучил министр обороны», – цитирует представителя Кремля РИА «Новости».

Впрочем, он уточнил, что отношения России и Израиля на данный момент «достаточно продвинутые». «Израиль – это первая страна в регионе, с которой российские военные по решению Путина и Нетаньяху начали оперативную координацию, и все это работало до трагедии, которая произошла днями ранее», – заметил Песков.

Напомним, в понедельник министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия в течение двух недель передаст Сирии современный зенитный ракетный комплекс С-300, который существенно укрепит боевые возможности сирийской противовоздушной обороны.

В 2013 году Россия по просьбе Израиля приостановила поставку Сирии С-300, несмотря на то, что комплекс был готов к отправке, сирийские военнослужащие уже прошли необходимую подготовку. «Сегодня ситуация изменилась. И не по нашей вине», – констатировал он.

Кроме того, командные пункты сирийской ПВО оснастят автоматикой, которая пока есть только у России.

Ранее в понедельник израильский источник сообщал, что ответом России на гибель военного самолета Ил-20 может стать переброска в Сирию батареи ЗРК С-300, что окажется «серьезным аргументом для израильских ВВС в пользу отказа от нанесения ударов» по сирийской территории.

Израильские дипломаты отказались комментировать заявление Шойгу.