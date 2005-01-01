Украина отчиталась перед США о ситуации в Азовском море

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко во время визита в США встретился с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, а также доложил американским партнерам о ситуации в Черном и Азовском морях, сообщает пресс-центр командования украинских военно-морских сил.

«Во время встреч командующий Военно-морских сил ВС Украины доложил о текущей ситуации на Черном и Азовском морях относительно агрессивных действий Российской Федерации», – передает РИА «Новости» сообщение ВМС Украины.

Воронченко находился в США на военно-морском симпозиуме 18–21 сентября, в мероприятии приняли участие около 80 командующих ВМС и 70 командующих береговой охраны более чем из 120 стран мира.

Там Воронченко провел короткую встречу с Мэттисом, а также встречи с командующими ВМС других стран НАТО и «партнеров Украины».

Отметим, что Украина и США этим летом также провели совместные учения в Черном море.

Кроме того, стоит заметить, что ситуация в Азовском море, о которой Воронченко разговаривал в США, никоим образом не касается никаких других стран, кроме России и Украины – это море является внутренним для этих двух государств.