Президент Чехии обсудил с бывшим советником Трампа отношения Запада с Россией

Президент Чехии Милош Земан обсудил с бывшим главным стратегом Белого дома и старшим советником Дональда Трампа Стивеном Бэнноном происходящие в Евросоюзе процессы, а также отношения Запада с Россией и Китаем, сообщил пресс-секретарь Пражского града Иржи Овчачек.

В Пражском граде уточнили, что инициатором встречи, которая состоялась в замке Ланы – загородной резиденции президента Чехии близ Праги, стал Бэннон, передает ТАСС.

Во время визита в Чехию американского консервативного политического публициста сопровождал депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии», выходец из Чехии Петер Быстронь.

«Состоялся обмен мнениями о происходящих в Евросоюзе процессах, об отношениях [Запада] с Россией и Китаем», – отметил представитель Пражского града.

По его словам, в ходе встречи Земан подчеркнул, что сейчас ключевым вопросом является борьба с международным терроризмом.

Напомним, в начале сентября Чехия отказалась участвовать в перераспределении беженцев среди стран Евросоюза. Неделей ранее Земан раскритиковал антироссийские санкции, а также политику любых других санкций.