Земан описал вред от антироссийских санкций емкой фразой

Президент Чехии Милош Земан раскритиковал антироссийские санкции, а также политику любых других санкций.

«Антироссийские санкции, как и любые санкции, являются lose-lose стратегией, при которой проигрывают обе стороны», – сказал Земан, передает РИА «Новости».

Чешский президент отметил, что Россия и ЕС из-за санкций теряют многое. Земан напомнил о попытке США свергнуть власть на Кубе с помощью ограничительных мер, однако у Вашингтона ничего не получилось.

По его словам, Евросоюзу нет смысла дальше продолжать санкции против России. Земан отметил, что настало время рассказать об их результатах. Президент Чехии также высмеял тех, кто называет его «российским или китайским агентом».

Земан также отметил более активное участие чешских представителей в дебатах в рамках ЕС по вопросам миграции и будущего развития организации. Вместе с тем, он высказался за продолжение участия Чехии в небоевой миссии НАТО в Афганистане.

«В Афганистане мы защищаем Чехию перед риском тех террористических актов, которые произошли в США, в Западной Европе и в некоторых других частях света. В Кабуле сражаются и за Прагу. Это в национальных интересах Чехии», – подчеркнул Земан.

Напомним, в ноябре Земан заявлял российскому лидеру Владимиру Путину, что в один прекрасный момент с санкциями нужно заканчивать.