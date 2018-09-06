Чехия отказалась участвовать в перераспределении беженцев

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НОВОСТЬ ЧАСА:Франция заявила о готовности нанести удары по Сирии
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Придумана особая схема для спасения рубля
Оппозиция объявила Навального новым попом Гапоном
Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени
Киев подготовил реальный план военного разгрома ДНР
Погибшего десантника подвела редчайшая случайность
Наглость против позорища. Кто кого сборет?
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Скрипаль должен был умереть. Но не умер, и заготовочку пришлось запускать при живом предателе. Сейчас мы видим финальные отработочки, а с противоположной стороны – несостоятельность русского МИДа. Подробности...
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Коучинг с русским акцентом – беда или недоразумение?
Андрей Бабицкий, журналист
Многие из тех, кто побывал на проповеди на стадионе «Олимпийский», рассказывали, какое волшебное воздействие на них оказал бизнес-гуру Тони Робинсон. Но русский авось обязательно одолеет английский success. Подробности...
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Расизм в России неестественен
Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Как-то я неосторожно заметила, что якуты внешне похожи на североамериканских индейцев. Это чистая правда. Реакция на мое сравнение со стороны одного якута была совершенно абсурдной. Подробности...
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Лондон показал подозреваемых в покушении на Скрипалей
Британская прокуратура наконец «нашла» ответственных за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Утверждается, что это некие Александр Петров и Руслан БошировПодробности...
Опубликованы фотографии элементов первой советской баллистической ракеты
Опубликован уникальный исторический фотоальбом о создании первой советской дальнобойной баллистической ракеты. Р-1 была создана в Советском Союзе по образцу ракеты A4 («Фау-2») немецкого конструктора Вернера фон БраунаПодробности...
Ушедшие из жизни вожди «Русской весны» Донбасса
Погибший в результате дерзкого теракта глава ДНР Александр Захарченко стал далеко не первым деятелем «Русской весны», ушедшим раньше времени из жизни. Газета ВЗГЛЯД вспоминает самых известных героев войны в Донбассе – как полевых командиров, так и политиковПодробности...
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