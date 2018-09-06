Чехия отказалась участвовать в перераспределении беженцев

Чехия против принудительного распределения беженцев, но нужен специальный план для решения проблемы миграции в Африке, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

«Чехия никогда не согласится с принудительным распределением беженцев», – сказал Бабиш газете Die Welt во время визита в Германию, передает Deutsche Welle.

При этом он отметил, что «необходимо соглашение с государствами Северной Африки для борьбы с контрабандой людей, а также «план Маршалла» для Африки», который позволит оказать помощь африканским странам в решении проблемы миграции в Европу

«Прага примет в этом участие», – сказал он.

Накануне Бабиш встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая заявила, что уверена в справедливом распределении беженцев в ЕС.

Напомним, ранее Еврокомиссия (ЕК) подала в суд на Польшу, Венгрию и Чехию за невыполнение согласованных с ЕС национальных квот по приему мигрантов.

В 2016 году президент Чехии Милош Земан обвинил Турцию в попытках шантажировать Европейский союз, которая повышала финансовые требования к сообществу в обмен на содействие в урегулировании миграционного кризиса.