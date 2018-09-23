Эрдоган обвинил США в стремлении помешать установлению мира в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Соединенные Штаты в необычайной поддержке сил самообороны курдов (YPG) и курдской партии «Демократический союз» (PYD), которая нарушает равновесие в регионе и мешает установлению мира между народами Сирии.

Президент Турции выразил сожаление по поводу того, что «необычайная поддержка, которая в последнее время оказывалась, в особенности со стороны США, силам ПДС и СДС продолжается».

«Подобные шаги, наносящие ущерб равновесию в регионе и миру между его народами, должны быть прекращены», – заявил Эрдоган изданию «Коммерсант».

Эрдоган подчеркнул, что Турция придает «большое значение освобождению от террористов районов, находящихся под контролем Партии «Демократический союз» (ПДС) и Сил демократической Сирии (СДС)», а также выразил надежду на то, что Россия поддержит Турцию в борьбе с ПДС и СДС, хотя Москва не считает их террористическими.

«Я считаю, что наши страны, являющиеся соседями, должны иметь общий взгляд на обстоятельства, угрожающие безопасности друг друга», – заявил Эрдоган.

Ранее Эрдоган назвал место, где, по его мнению, находится самая большая угроза для будущего Сирии.