Париж признался в подготовке к «жесткому» сценарию Brexit

Французский министр по европейским делам Натали Луазо заявила, что Париж готовится к «жесткому» сценарию выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.

По словам Луазо, в ноябре правительство Франции вынесет на рассмотрение парламента закон, дающий президенту полномочия подписывать указы для оперативной адаптации правовой базы к новым условиям сосуществования с Великобританией и «смягчения последствий» Brexit, передает ТАСС.

Луазо подчеркнула, что французское правительство не может заявить соотечественникам, что власти страны в ходе переговоров с Великобританией «ни к чему не пришли и совершенно не готовы» к «жесткому» сценарию Brexit без подписания соглашения между Соединенным Королевством и ЕС.

По словам Луазо, препятствием на пути к достижению соглашения может стать позиция парламента Великобритании или Европарламента.

«Я не могу исключать, что в конце концов мы не договоримся, поскольку госпожа [премьер-министр Великобритании Тереза] Мэй нуждается в поддержке своего парламента, ведь соглашение должно быть ратифицировано британским парламентом, равно как и парламентом европейским», – заявила Луазо в эфире радиостанции France Inter.

Напомним, в понедельник стало известно, что ЕК занялась подготовкой экстренных мер на случай «жесткого» Brexit. В пятницу Мэй официально признала, что переговоры с ЕС по Brexit зашли в тупик.