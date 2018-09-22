Президент Литвы поблагодарила Папу Римского за помощь в борьбе с СССР

Президент Литвы Даля Грибаускайте на встрече с Папой Римским Франциском поблагодарила католическую церковь за поддержку антисоветского сопротивления в Прибалтике.

«Президент поблагодарила Папу Римского за внимание Литве – нашей истории и борьбе за свободу. Особенно важно, что Святой престол, который никогда не признавал оккупацию нашего государства и сохранил дипломатическое представительство Литвы, последовательно поддерживал наше антисоветское сопротивление», – цитирует РБК сообщение пресс-службы президента Литвы.

Кроме того, они обсудили безопасность Прибалтийского региона, поговорили о постсоветском пространстве.

Грибаускайте сообщила, что поддерживает «украинский и грузинский народы», так как Литва, живя «вблизи агрессии и лжи», понимает тех, «кто ведет борьбу за свободу и независимость».



Папа Римский Франциск находится в Литве с государственным визитом. До этого глава католической церкви посещал Литву в 1993 году.

В июне президент Литвы Даля Грибаускайте призывала Запад приготовиться защищать республику на случай военного «вторжения» России.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему в Литве все больше ностальгируют по СССР.