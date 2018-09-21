Лавров обозначил задачи по Сирии

Запрещенная в России террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» должна выйти из демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб к середине октября, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«К середине октября все джебхат-ан-нусровцы должны выйти из этой демилитаризованной зоны (в Идлибе – прим. ВЗГЛЯД), а из нее должно быть выведено все тяжелое вооружение», – приводит его слова РИА «Новости».

Лавров сообщил, что российские и турецкие военные согласовали конкретные границы демилитаризованной зоны в Идлибе. Он отметил, что процесс выполнения сочинской договоренности президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана находится в активной стадии, передает ТАСС

Министр сказал, что соглашение России и Турции по Идлибу является промежуточным шагом. По его словам, эта договоренность не угрожает территориальной целостности сирийского государства.

Россия будет настаивать на том, чтобы попытки Вашингтона создать автономии в Сирии были прекращены, сообщил Лавров.

Ранее в пятницу сообщалось, что соглашение Путина и Эрдогана по Идлибу официально распространено в ООН.