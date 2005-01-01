Умер экс-премьер Украины Виталий Масол

В возрасте 89 лет умер бывший глава правительства Украины Виталий Масол.

Об этом сообщает украинское издание Depo.

Масол возглавлял правительство Украины с 1987-го по 1990 год и по представлению экс-президента Леонида Кравчука с июня 1994-го по март 1995 года.

Также он был депутатом первого и второго созывов Верховной рады – с 1990 по 1998 год.

Являлся членом Коммунистической партии, был народным депутатом СССР в 1989-1991 годах.