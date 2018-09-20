Минобороны пояснило «нестыковки» в документах на ракету, сбившую MH17

Минобороны развеяло сомнения в подлинности формуляров, представленных в качестве доказательств причастности Украины к крушению малайзийского Boeing в небе над Донбассом.

«При создании зенитной управляемой ракеты 9М38 в опытно-конструкторской работе на нее разрабатывался комплект рабочей конструкторской документации. В этот комплект входили экземпляр формализованного формуляра на двигатель, сопло и другие агрегаты. При этом формуляр на двигатель являлся эталонным», – говорится в сообщении на сайте Минобороны.

В ведомстве отметили, что с этого формуляра делался тираж таких документов, в которые затем вносилась уникальная информация, «характеризующая каждый двигатель к каждой изготовленной ракете».

«В случае прихода в негодность эталонного формуляра («подлинника») вместо него создавалась точная копия, которая называлась «восстановленный подлинник», с которого также продолжалось тиражирование формуляров, но уже под названием «восстановленный подлинник», – пояснили в министерстве.

В Минобороны подчеркнули, что представленный в ходе брифинга формуляр двигателя был скопирован с восстановленного 14 января 1986 года подлинника, «о чем и говорит сделанная в формуляре запись».

«Подлинность обнародованных документов не вызывает никаких сомнений. В ходе брифинга оригиналы документов были представлены широкой общественности. В случае соответствующих запросов от Совместной следственной группы будет рассмотрена возможность дополнительного проведения экспертиз», – заключили в ведомстве.

Ранее некоторые СМИ нашли якобы нестыковки в доказательствах, предоставленных на брифинге представителей Минобороны. В частности, журналисты намекали, что продемонстрированный формуляр на двигатель ракеты может быть поддельным.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что новые данные о ракете, сбившей самолет Boeing рейса МН17 в небе над Украиной, направлены Нидерландам.