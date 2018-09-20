Моряка убило винтом самолета на американском авианосце

Один из моряков американского авианосца «Джордж Буш» был смертельно ранен винтом самолета Grumman E-2 Hawkeye в момент закрепления машины на палубе.

Погибший Джозеф Мин Наглак подошел слишком близко к работающему винту воздушного судна, что и привело к трагедии, сообщает «Ридус» со ссылкой на газету Navy Times.

Отмечается, что моряк служил на авианосце «Джордж Буш» с августа 2017 года.

Экипаж военного судна выразил соболезнования родственникам умершего на странице в соцсети Facebook.

«Джордж Буш» – американский авианосец типа «Нимиц», последний корабль этого типа, названный в честь 41-го президента США Джорджа Буша-старшего.

Grumman E-2 Hawkeye – американский палубный самолет дальнего радиолокационного обнаружения.