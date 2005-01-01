Полиция Нальчика отпустила задержанных на стихийном митинге

Участники несанкционированного митинга в Нальчике разошлись, полиция освободила задержанных активистов.

Митинг, организованный кабардино-балкарской общественной организацией «Хабзэ» в Нальчике, закончился после разговора протестующих с министром по делам национальностей Кабардино-Балкарии Анзором Курашиновым, сообщает «Коммерсант».

Трое задержанных полицией участников митинга освобождены при посредничестве руководителя правозащитного центра КБР Валерия Хатажукова. Один из них, общественник Заур Жемухов, рассказал, что полицейские не предъявили им никаких претензий, просто установили личности.

По данным из соцсетей, около 30 человек были задержаны на Баксанском посту. Где они находятся сейчас, неясно.

Напомним, местные жители вышли на митинг в связи с конфликтом, начавшимся во вторник в селе Кенделен. Сельчане, балкарцы, якобы отказались пропустить кабардинцев, которые хотели конным строем подняться на гору Канжаль в честь 310-летия победы в Канжальской битве. Начались стычки, пришлось вмешаться полиции и Росгвардии.

В среду противостояние продолжилось, участники конфликта стали забрасывать камнями бойцов ОМОНа, бить стекла автомобилей с «чужими» номерами.

Волнения перекинулись и в Нальчик, где на стихийный митинг вышли десятки людей с флагами.