Эксперт оценил потери Украины из-за «торговой войны» с Россией

Украина теряла не менее нескольких миллиардов долларов в год из-за сокращения торговли с Россией, заявил управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times, доктор экономических наук Эрик Найман.

«Важно понимать, что проблемы в этой части начались еще в 2011 году, задолго до всех проблем, когда мы еще как бы дружили. Тогда Россия вела необъявленную торговую войну против Украины», – передает его слова УНИАН.

Он утверждает, что тогда Россия якобы «формально и неформально» ввела запрет на поставки продукции с Украины, а после 2014 года только усилила запреты.

Вместе с тем, в 2017 году крупнейшим торговым партнером Украины стала именно Россия – общий товарооборот между двумя странами достиг 11 млрд долларов.