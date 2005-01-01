Опубликованы данные о вложениях России в гособлигации США

Министерство финансов Соединенных Штатов обнародовало сведения о вложениях России в государственный долг США по состоянию на конец июля.

По данным американского минфина, на конец июля объем принадлежащего России портфеля гособлигаций США составлял 14,9 млрд долларов, передает ТАСС.

Согласно опубликованным данным, первое место в списке кредиторов американского правительства занимает Китай, доверивший Вашингтону 1,171 трлн долларов. На втором месте идет Япония, вложившая в трежерис 1,035 трлн долларов. На третьей позиции находится Ирландия, профинансировавшая госдолг США на 300 млрд долларов.

По состоянию на конец июля иностранные государства хранили в американских государственных обязательствах 6 трлн 251 млрд 600 млн доддаров. За месяц вложения в трежерис увеличились на 40 млрд долларов, а с апреля – более чем на 27 млрд долларов.

Напомним, к концу мая Россия выбыла из списка крупнейших держателей госдолга США, однако в июне приостановила распродажу американских облигаций.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала причины резкого сокращения вложений России в трежерис.